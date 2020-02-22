Новый телепроект «Вассалям» на БСТ побил рейтинги федеральных каналов

22 Февр. 2020 2020-02-22T12:18:07+03:00

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Вечернее телевизионное шоу «Вассалям», впервые вышедшее в эфир телеканала БСТ в пятницу 21 февраля, стало самым рейтинговым телесобытием дня. По предварительным данным премьеру программы увидело более 400 тысяч человек. Для сравнения - по аудитории новый проект в два раза превысил показатели параллельно шедшей в эфире программы «Камеди баттл» на телеканале ТНТ.

«Вассалям» - первый на региональном ТВ телепроект в формате вечернего развлекательного шоу. Его ведущие – Фидан Кульмухаметов, известный в интернете под ником «Какресукеш», а также инстаграм-блогер Ульяна Тригубчак. Фидан Кульмухаметов прославился в интернете благодаря пародиям в образе местного чиновника, который в своих видеообращениях постоянно отчитывается и оправдывается перед Радием Хабировым за свою работу. Теперь эти пародии можно будет увидеть не только в Инстаграме, но и в телеэфире.

В первом выпуске программы гостем студии, расположенной в уфимском Арт-квадрате, стал всемирно известный оперный певец Ильдар Абдразаков. Вместе с ведущими и группой «Бишбармак» он спел популярный современный башкирский трек «Корот». «Хорошая песня, надо бы выучить. Тогда может пригласят с ней выступать в Ла Скала», - пошутил в эфире самый знаменитый оперный бас мира.

«Мы ожидали значительный интерес к программе, но не думали, что он будет таким большим. «Вассалям» выходит в эфир в пятничный прайм-тайм, в котором традиционно ведущие федеральные каналы в борьбе за рейтинги бьются между собой и ставят в эфир самые популярные телепрограммы. Первые цифры телеизмерений говорят, что теперь в эту борьбу за аудиторию всерьёз включился и канал БСТ», - говорит исполнительный продюсер телепроекта Дмитрий Каретко.

Программа «Вассалям» будет выходить в эфир телеканала БСТ еженедельно по пятницам в 22.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU