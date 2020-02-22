2020-02-22T12:33:32+03:00
Происшествия

«Часа три тело лежало на дороге»: в центре Уфы под колесами иномарки погиб молодой парень

23-летний житель Кушнаренковского района перебегал дорогу в неположенном месте
Яна БАЗЕКИНА
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Водителю иномарки тоже потребовалась врачебная помощь. Фото: республиканская ГосавтоинспекцияВодителю иномарки тоже потребовалась врачебная помощь. Фото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 21 февраля, в центре Уфы молодой парень решил перебежать дорогу, но попал под колеса автомобиля. Смертельный наезд произошел на проспекте Октября, меду остановками «Театр кукол» и «Юрюзань». 23-летний житель Кушнаренковского района решил перейти дорогу в неположенном месте, рассудив, что до светофора идти слишком далеко. В итоге парня сбила иномарка «Шкода Октавиа», за рулем которой находился 24-летний уфимец. Удар был такой силы, что у автомобиля выбило лобовое стекло, а сам пострадавший скончался на месте до приезда медиков. Водитель иномарки также получил травмы и вынужден был обратиться за медицинской помощью.

Очевидцы аварии же рассказывают несколько иную версию случившегося.

- Парень молодой шёл по разделительной полосе в наушниках в сторону центра. В это время «Шкода» на Театре кукол вышла на обгон на разделительную полосу. Вот и результат, - пишет Денис Г.

Очевидцы рассказывают, что пешехода сбили на разделительной полосе. Фото: республиканская Госавтоинспекция

Очевидцы рассказывают, что пешехода сбили на разделительной полосе. Фото: республиканская Госавтоинспекция

- Часа три тело лежало на дороге, хоть бы прикрыли чем! Кепка метров 20 от него лежала, - возмущается Неля М.

Сейчас все обстоятельства аварии разбирают сотрудники дорожной полиции.

- Просим всех, кто стал свидетелем данного происшествия, водителей у которых имеется запись с видеорегистраторов позвонить по телефонам: 237-02-02 или 237-84-80, 8(960)802-02-02. Конфиденциальность гарантируется! – попросили в республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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