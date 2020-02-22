В Уфе пропала молодая девушка с серьезными проблемами со здоровьем
В Уфе родные и близкие 26-летней Лилии Якуповой бьют тревогу: вчера днем, 21 февраля, девушка вышла из дома и пропала. Главная проблема в том, что у Лилии есть серьезные проблемы со здоровьем, она нуждается в медицинской помощи, и в любой момент может почувствовать себя плохо. Родственники обратились за помощью в полицию и к волонтерам-поисковикам.
Приметы: на вид 25-26 лет, среднего телосложения, рыжие волнистые волосы, светло-карие глаза, веснушки на лице.
Была одета: кожаный темно-синий пуховик, коричневая шапка, коричневые брюки в клетку, розовая футболка.
Если вам что-то известно о местонахождении Лилии Якуповой, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам РОО «Поиск детей - Уфа» по номеру 8(927)969-89-19.
ИСТОЧНИК KP.RU