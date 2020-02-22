2020-02-22T10:41:34+03:00
Происшествия

Отец был на работе, мать отлучилась из дома: стали известны подробности пожара в башкирском селе, где пострадали трое маленьких детей

Младший мальчик погиб, состояние его старших братьев врачи оценивают как стабильное
Яна БАЗЕКИНА
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Дом пострадал несильно: обгорели обои, повреждены потолок и окнаДом пострадал несильно: обгорели обои, повреждены потолок и окна
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Стали известны подробности смертельного пожара, который произошел вчера вечером, 21 февраля в селе Юлдашево Учалинского района.

- В момент возникновения пожара в доме без присмотра находились трое детей – папа был на работе, мать отлучилась из дома. Дети на скорой помощи были доставлены в Учалинскую центральную городскую больницу. Позже двухлетний мальчик, не приходя в сознание, скончался. Состояние мальчиков шести и четырех лет, по информации ЦГБ, стабильное, - рассказали в Учалинской районной администрации. – В доме был установлен пожарный извещатель, который сработал.

В итоге сам дом пострадал несильно: повреждены потолок и окна, обгорели обои в комнате. Дети надышались угарным газом и потеряли сознание, лишь только вернувшийся домой отец успел вытащить сыновей через окно. Сейчас следователи и дознаватели МЧС устанавливают причину пожара – по первоначальной версии возгорание началось из-за «детской шалости». Мальчики играли с зажженными спичками, что и привело к беде.

Также следователи инициировали доследственную проверку по факту случившегося – осматривают место происшествия, беседуют с родителями и соседями, назначают все необходимые экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Отец был на работе, мать отлучилась из дома: стали известны подробности пожара в башкирском селе, где пострадали трое маленьких детей
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