2020-02-22T10:03:40+03:00
Общество

В Башкирии девочку с необычной внешностью выписали из больницы после операции

Маленькой Соне Гизатуллиной зашили расщелину на твердом небе, из-за которой девочка не могла есть обычную пищу и разговаривать
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас Соня отправилась домой для послеоперационной адаптацииСейчас Соня отправилась домой для послеоперационной адаптации
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Вчера, 21 февраля, из уфимской больницы выписали маленькую Софию Гизатуллину из Стерлитамакского района. Девочке, которая родилась со множественными пороками развития – сросшимися пальчиками на руках и ногах, деформированными костями лица и черепа, наконец, сделали первую операцию на твердом небе.

- Хирурги нашей больницы провели сложную операцию на нёбо, в котором была расщелина. Из-за врожденного дефекта она не могла употреблять нормальную пищу. Операция прошла успешно, и сегодня маленькая Софья уехала домой для прохождения социальной адаптации, - рассказали в пресс-службе республиканского минздрава.

Если процесс заживления пройдет удачно, вполне возможно, что малышке проведут еще операцию по разделению сросшихся пальцев, чтобы девочка могла самостоятельно себя обслуживать. Ранее Соня вместе с мамой летала на обследование в израильскую клинику, но врачи отказались проводить операцию по исправлению деформации черепа, ссылаясь, что она может вызвать серьезные негативные последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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