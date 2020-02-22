«Мир твоей душе, дружище!»: в Башкирии скончался знаменитый поэт Дамир Шарафи

22 Февр. 2020 2020-02-22T09:18:57+03:00

Мужчина всю свою жизнь прожил в общежитии, не притязая на лавры и почести

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В Башкирии на 55-м году жизни скоропостижно скончался знаменитый поэт и переводчик Дамир Шарафи (Шарафутдинов). Об этом рассказал в социальных сетях его близкий друг, главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов.

- Мы с ним вместе учились в сельхозинституте. Так он и жил до конца своих дней в общежитии. Мир твоей душе, дружище! – скорбит Хусаинов.

Также свои соболезнования родным и близким умершего поэта выразило Министерство культуры Башкирии. Прощание с Дамиром Шарафи пройдет сегодня, 22 февраля, в 11.00 в здании правления Союза писателей Республики Башкортостан по адресу: г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 34.

Дамир Шарафутинов начал писать стихи еще в студенческие годы. Первая книга стихов «Сомнение» вышла в 1993 году, второй сборник «Смятение души» - в 2004 году. Лауреат республиканской премии имени Шагита Худайбердина, Член Союза писателей РБ и Союза писателей России с 2000 года.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным и близким умершего поэта.

ИСТОЧНИК KP.RU