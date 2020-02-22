2020-02-22T08:37:08+03:00
Происшествия

Дети были дома одни: в Башкирии следователи устанавливают обстоятельства пожара, в котором погиб двухлетний малыш

Сыщики определяют, от чего загорелся дом, и где в этот момент были родители мальчиков
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: МЧС по РБФото: МЧС по РБ
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Вчера вечером 1 февраля в селе Юлдашево Учалинского района случился серьезный пожар. На улице Речной вспыхнул частный одноэтажный дом, в котором находились трое маленьких мальчиков. Родителей малышей в этот момент не было дома, поэтому ребята успели надышаться угарным газом, прежде чем к дому подъехал их отец: вместе с соседом мужчина вытащил ребят из горящего дома и передал медикам. К сожалению, самый младший – двухлетний малыш скончался в карете скорой помощи, малыши четырех и шести лет сейчас находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести и тяжелое.

Обстоятельствами пожара заинтересовались и следователи, которые организовали доследственную проверку по факту случившегося.

- В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будут назначена судебная экспертиза с целью установления причины возгорания жилого дома, опрашиваются очевидцы и родители детей, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ход проверки находится на контроле у руководства следственного управления республики, - заявили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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