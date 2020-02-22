«Прямо Сайлент-Хилл какой-то»: жителей одного из башкирских городов напугал странный туман в городе
Вчера поздним вечером Стерлитамак и его окрестности были окутаны густым туманом. С трудом угадывались силуэты зданий, а в воздухе, по словам горожан, ощутимо пахло аммиаком, поэтому многие забеспокоились – что вообще происходит в городе. Кто-то говорил, что это обычный туман, а кто-то утверждал, что заводы «спустили газы» (очевидно, избавились от газовых отходов – ред.).
- Прямо Сайлент-Хилл какой-то. Что же происходит, даже страшно! – переживает Владислав Б.
- Кальянных пооткрывали по городу, вот и дышать нечем, - иронизирует Олег П.
- Заводы сбрасывают отходы, все понятно, - грустит Михаил А.
Впрочем, большинство комментаторов склонились к версии температурной инверсии – природного явления, когда из-за рельефа местности температура с высотой увеличивается, а не понижается. Из-за вертикального перемещения воздуха возникают туманы и смог.
- Типичный туман, который стелется по низу, а из-за домов он задерживается в городе, - объясняет Филюс К.
ИСТОЧНИК KP.RU