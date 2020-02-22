2020-02-22T08:06:46+03:00
Общество

«Прямо Сайлент-Хилл какой-то»: жителей одного из башкирских городов напугал странный туман в городе

Кто-то сетовал на резкий запах и решил, что городские заводы спустили газовые отходы
Яна БАЗЕКИНА
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Из-за густого тумана едва угадывались очертания зданий. Фото: соцсетиИз-за густого тумана едва угадывались очертания зданий. Фото: соцсети
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Вчера поздним вечером Стерлитамак и его окрестности были окутаны густым туманом. С трудом угадывались силуэты зданий, а в воздухе, по словам горожан, ощутимо пахло аммиаком, поэтому многие забеспокоились – что вообще происходит в городе. Кто-то говорил, что это обычный туман, а кто-то утверждал, что заводы «спустили газы» (очевидно, избавились от газовых отходов – ред.).

- Прямо Сайлент-Хилл какой-то. Что же происходит, даже страшно! – переживает Владислав Б.

- Кальянных пооткрывали по городу, вот и дышать нечем, - иронизирует Олег П.

- Заводы сбрасывают отходы, все понятно, - грустит Михаил А.

Впрочем, большинство комментаторов склонились к версии температурной инверсии – природного явления, когда из-за рельефа местности температура с высотой увеличивается, а не понижается. Из-за вертикального перемещения воздуха возникают туманы и смог.

- Типичный туман, который стелется по низу, а из-за домов он задерживается в городе, - объясняет Филюс К.

ИСТОЧНИК KP.RU

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