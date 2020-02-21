В Башкирии загорелся частный дом с тремя детьми: один ребенок погиб, двое в больнице

21 Февр. 2020 2020-02-21T22:31:31+03:00

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Сегодня вечером, 21 февраля, в частном доме села Юлдашево Учалинского района Башкирии загорелся дом, в котором находились трое маленьких детей. Один из них скончался, не приходя в сознание, за жизнь двоих борются врачи.

Жилой дом на Речном переулке вспыхнул в девятом часу вечера. Тревожный вызов на пульт диспетчера поступил в 20:47. На место были направлены силы МЧС – четыре единицы техники и десять человек личного состава, – а также другие экстренные службы. По прибытии они ликвидировали пожар на площади в два квадратных метра.

фото: МЧС РБ

– В момент возникновения пожара в доме находилось трое детей, – передали в МЧС. – Подъехавший к дому отец семейства и его сосед успели вытащить детей из горящего дома. После чего несовершеннолетних на скорой медицинской помощи увезли в ЦГБ города Учалы.

Все дети – мальчики двух, четырех и шести лет. Самый младший скончался, не приходя в сознание. Двое его братьев находятся под присмотром врачей. Их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести.

фото: МЧС РБ

В МЧС отметили, что в доме был установлен извещатель – он сработал во время пожара. В причинах инцидента разберется следственно-оперативная группа и дознаватель. На месте уже работает эксперт испытательной пожарной лаборатории. Завтра утром по факту случившегося пройдет внеочередное заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU