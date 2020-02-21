2020-02-21T19:09:21+03:00
Общество

В Башкирии снова резко похолодает

При прояснениях ожидается до -17 градусов
Эльвина АПАРИНА
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По данным синоптиков, в грядущие выходные ожидается резкое похолодание, и даже пойдет снег.По данным синоптиков, в грядущие выходные ожидается резкое похолодание, и даже пойдет снег.
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Не спешите убирать в дальний ящик теплые сапоги и пуховики – зима еще не собирается уходить. По данным синоптиков, в грядущие выходные ожидается резкое похолодание, и даже пойдет снег.

Так, 22 февраля, местами ожидаются небольшие осадки. На дорогах гололедица и ухудшение видимости. Температура воздуха ночью составит -4, -9 градусов, а днем воздух прогреется до -3, +1.

23 февраля в праздничный день характер погоды будет почти такой же – местами ожидается снег, гололедица. Ветер будет дуть южный, ночью слабый, а днем умеренный. Температура воздуха ночью составит -5,-10 градусов, при прояснениях похолодает до -12,-17 градусов. А днем столбики термометра покажут 0, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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