В Башкирии снова резко похолодает

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:09:21+03:00

По данным синоптиков, в грядущие выходные ожидается резкое похолодание, и даже пойдет снег.

Изменить размер текста: A A

Не спешите убирать в дальний ящик теплые сапоги и пуховики – зима еще не собирается уходить. По данным синоптиков, в грядущие выходные ожидается резкое похолодание, и даже пойдет снег.

Так, 22 февраля, местами ожидаются небольшие осадки. На дорогах гололедица и ухудшение видимости. Температура воздуха ночью составит -4, -9 градусов, а днем воздух прогреется до -3, +1.

23 февраля в праздничный день характер погоды будет почти такой же – местами ожидается снег, гололедица. Ветер будет дуть южный, ночью слабый, а днем умеренный. Температура воздуха ночью составит -5,-10 градусов, при прояснениях похолодает до -12,-17 градусов. А днем столбики термометра покажут 0, -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU