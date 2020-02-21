Радий Хабиров рассказал о своем первом автомобиле

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:53:18+03:00

Глава Башкирии отметил, что никогда его не забудет

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Сегодня 21 февраля глава Башкирии выложил фотографию с очередной рабочей поездки. На этот раз Радий Хабиров побывал в Тольятти, где встретила с губернаторами Приволжского округа.

- А в Тольятти солнце и чудесное настроение. Сегодня с губернаторами Приволжского округа делимся лучшими практиками организации спорта на наших территориях. Нам и правда есть, что сказать... наше предложение о проекте «Сельский тренер» дружно поддержали, - написал он на своей странице.

Также Радий Хабиров побывал на АвтоВАЗе, где проникся ностальгией. Руководитель региона вспомнил о своей первой машине – ею была «девятка» цвета мурена. Глава отметил, что никогда не сможет ее забыть.

ИСТОЧНИК KP.RU