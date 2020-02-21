В Уфе 68-летний Рафит Мустафин ушел из дома и не вернулся

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:41:39+03:00

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В столице Башкирии сегодня, 21 февраля, пропал без вести 68-летний Рафит Мустафин. Пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении. Обеспокоенные родственники не стали тянуть время и обратились в полицию и к волонтерам. Известно, что пенсионер нуждается в медицинской помощи, и может находиться в любом районе города.

В 20.00 волонтеры собираются выйти на поиски. Встретятся добровольцы возле универмага «Уфа». Одеться нужно по погоде, с собой взять при наличии фонари, заряженные телефоны, горячее питье, перекус, распечатанные ориентировки, скотч.

Если вы знаете о местонахождении уфимца или хотите присоединиться к поискам, можете связатся с инфоргом поиска Гульфией по телефону 8(937)3116606.

ИСТОЧНИК KP.RU