2020-02-22T14:28:59+03:00
Общество

Житель Башкирии украл сейф, который не смог открыть

Мужчина бросил попытки, напился и лег спать, разбудили его уже полицейские
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МВД по РБфото: МВД по РБ
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В Учалинском районе Башкирии произошло курьезное преступление: мужчина похитил сейф у своего начальника, но не смог вскрыть хранилище.

Заявление в районный отдел МВД написал 65-летний местный предприниматель. Он сообщил полицейским, что из его кафе был похищен металлический сейф. Внутри находились 54 тысячи рублей и документы. Правоохранители довольно оперативно вышли на предполагаемого воришку. Им оказался 36-летний работник заявителя. Он во всем признался и рассказал, как было дело.

Мужчина в начале текущего месяца устроился грузчиком в кафе. Спустя несколько дней он понял, что все ценное его работодатель хранит в сейфе. Злоумышленник дождался, пока босс уедет по делам, а затем схватил металлический ящик и увез его на такси домой к теще, чтобы там его вскрыть.

– Вот только сейф оказался намного крепче, чем думал подозреваемый. Когда все попытки вскрыть ящик не увенчались успехом подвыпивший и расстроенный мужчина пошел в дом своей родственницы и лег спать. Прервать сон мужчины пришлось уже полицейским, – сообщили в пресс-службе МВД.

Надежный сейф со всем содержимым передали законному владельцу. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемого взяли под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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