2020-02-21T16:56:53+03:00
Общество

Восьмиклассник из Уфы после употребления снюса впал в кому

Изначально медики подозревали острое отравление алкоголем
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подростка доставили в больницу, когда тот впал в кому из-за сильного отравленияПодростка доставили в больницу, когда тот впал в кому из-за сильного отравленияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Уфе школьник после употребления снюса впал в кому. В минувший понедельник, 17 февраля, он был доставлен в местную больницу. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник пояснил, что 15-летнего юношу госпитализировали «с острым медикаментозным отравлением неизвестным веществом». Изначально медики заподозрили алкогольную интоксикацию, однако впоследствии выяснилось, что подросток отравился снюсом.

Усилиями врачей восьмиклассник был выведен из коматозного состояния. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, башкирский парламент законодательно запретил продавать снюс несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU

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