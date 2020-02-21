Восьмиклассник из Уфы после употребления снюса впал в кому

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:56:53+03:00

Подростка доставили в больницу, когда тот впал в кому из-за сильного отравления Фото: Мария ЛЕНЦ

Изменить размер текста: A A

В Уфе школьник после употребления снюса впал в кому. В минувший понедельник, 17 февраля, он был доставлен в местную больницу. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник пояснил, что 15-летнего юношу госпитализировали «с острым медикаментозным отравлением неизвестным веществом». Изначально медики заподозрили алкогольную интоксикацию, однако впоследствии выяснилось, что подросток отравился снюсом.

Усилиями врачей восьмиклассник был выведен из коматозного состояния. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Напомним, башкирский парламент законодательно запретил продавать снюс несовершеннолетним.

ИСТОЧНИК KP.RU