На территории детского сада в Уфе засняли дикого зверька

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:48:15+03:00

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На территории одного из уфимских детских садов засняли зайца. Ролик был опубликован в городском аккаунте в Instagram.

На кадрах видно, что дикий зверек вольно чувствует себя на детской площадке. Смущает животное разве что оператор-женщина, которая преследует его с камерой. В комментариях к посту местный житель написал, что этот ушастый – довольно известный персонаж. Горожане называют его «Демским зайцем».

– Он каждый день приходит в наши дворы, – рассказал мужчина. – Ему там наливают, так что не надо палить контору – а то теперь и волк начнет забегать каждый день.

Зайца засекли на территории детсада в Уфе // 21.02.

ИСТОЧНИК KP.RU