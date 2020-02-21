2020-02-21T16:02:16+03:00
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В Уфе проходят массовые рейды ГИБДД

Сотрудники дорожной полиции проверяют водителей
Эльвина АПАРИНА
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Сегодня, 21 февраля, в Уфе проходят массовые рейды ГИБДД. Сотрудники дорожной полиции останавливают водителей, проверяют у них документы, пресекают нарушение ПДД. Мероприятия направлены также на недопущение грубых нарушений дорожных правил.

Сотрудники ГИБДД просят всех быть внимательными и аккуратными на дорогах. - Помните и соблюдайте все Правила дорожного движения! Желаем хороших выходных и безопасных дорог! – написали они в официальной группе.

Рейды будут проходить и завтра, 22 февраля. Особое внимание сотрудники ДПС обратят на любителей выпить за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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