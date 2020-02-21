2020-02-21T19:41:44+03:00
Общество

Уфа вошла в десятку самых мужественных городов России и СНГ

За башкирскую столицу проголосовали 4% опрошенных
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За Уфу и Казань проголосовало одинаковое количество опрошенныхЗа Уфу и Казань проголосовало одинаковое количество опрошенных
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Уфа заняла девятое место в списке самых мужественных городов России и СНГ. Рейтинг, приуроченный ко Дню защитника Отечества, был составлен на основе интернет-опроса более пяти тысяч посетителей портала ТурСтат. Анкетирование прошло во второй половине февраля.

На первом месте в списке мужественных городов оказалась Москва. За нее проголосовали 14% опрошенных. Следом идет Екатеринбург (11%) и Минск (10%). По 4% набрали Казань и Уфа. Они расположились на восьмой и девятой строчке соответственно.

Возможно, вскоре башкирская столица заметно прибавит в этом рейтинге – о переезде на ПМЖ в Уфу заявил самый сильный человек страны Эльбрус Нигматуллин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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