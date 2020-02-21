Под суд пойдет уфимский адвокат, пообещавший за 5 млн рублей смягчить наказание экс-полицейскому

21 Февр. 2020 2020-02-21T19:00:25+03:00

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В Уфе будут судить 42-летнего Владимира Панфилова, адвоката городского филиала «Башкирской коллегии адвокатов». Его обвиняют в мошенничестве на пять миллионов рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, в сентябре прошлого года Панфилов предложил жене бывшего высокопоставленного полицейского, содержащегося в СИЗО по обвинению во взятничестве и в совершении ряда тяжких преступлений, переквалифицировать преступления и смягчить наказания. За свои услуги адвокат попросил 5 млн рублей. Такими полномочиями юрист не обладал.

Панфилова задержали во время передачи денег в октябре. Он полностью признал свою вину. Сейчас адвокат находится под стражей.

– В рамках следствия в обеспечительных целях наложен арест на автомобиль Фольксваген «PASSAT» и деньги в сумме 250 тыс. рублей, принадлежащие фигуранту уголовного дела, – добавили в прокуратуре.

В ближайшее время дело будет направлено в Октябрьский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU