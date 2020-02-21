В Башкирии мужчина развращал падчерицу и ее подругу

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:00:31+03:00

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В башкирском городе Благовещенске 46-летнего мужчину задержали за развратные действия в отношении двух девочек. Одна из них – его падчерица. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

О преступлении против половой неприкосновенности девочек стало известно во время беседы с одной из пострадавших. 12-летняя ученица шестого класса в ходе разговора с инспектором по делам несовершеннолетних рассказала, что 11 февраля она пришла к своей 13-летней подруге в гости. Там находился отчим последней, который и совершил в отношении сразу двух девочек развратные действия. О чем именно идет речь, собеседник не уточнил.

Оперуполномоченные доставили подозреваемого в отдел МВД. Там он дал признательные показания. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Совершение развратных действий в отношении двух и более несовершеннолетних лиц». Мужчину было решено взять под стражу. Известно, что ранее он привлекался к ответственности за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU