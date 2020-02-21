Президент России назначил новых судей Верховного суда Башкирии
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых судей Верховного суда Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба госоргана.
Документы были изданы 20 февраля текущего года. В соответствии с ними на должности судей республиканского ВС были назначены Регина Аюпова и Ингрида Индан. Первая ранее была судьей в Бирском межрайонном суде, а вторая – в Кировском районном суде Уфы.
Кроме того, согласно указам, судьей Давлекановского районного суда стал Вадим Галимзянов, Калининского районного суда Уфы – Азамат Мухаметзянов и Советского районного суда Уфы – Сослан Искужин.
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