В Башкирии девушка не смогла доехать до села из-за требований таксиста расплатиться сексом
Она дала деньги и вышла из машины раньше времени
В тот вечер деньги таксиста не особо интересовалиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Башкирии таксист требовал от пассажирки расплатиться за поездку сексом. Об этом последняя рассказала в соцсетях. По словам Зульфии, водитель донимал ее на протяжении всего пути. Поначалу все ограничивалось намеками, а впоследствии переросло в настойчивые требования. Девушка не выдержала, дала таксисту денег и вышла из машины.
– Всю дорогу намекал, что денег ему не надо, расплату ждал сексом, тварь. Я быстро расплатилась и вышла, хотя надо было ехать до Абзаково, – цитирует Зульфию «Башкирское спутниковое телевидение».
ИСТОЧНИК KP.RU