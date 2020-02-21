2020-02-21T14:13:06+03:00
Общество

В Башкирии девушка не смогла доехать до села из-за требований таксиста расплатиться сексом

Она дала деньги и вышла из машины раньше времени
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В тот вечер деньги таксиста не особо интересовалиВ тот вечер деньги таксиста не особо интересовалиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Башкирии таксист требовал от пассажирки расплатиться за поездку сексом. Об этом последняя рассказала в соцсетях. По словам Зульфии, водитель донимал ее на протяжении всего пути. Поначалу все ограничивалось намеками, а впоследствии переросло в настойчивые требования. Девушка не выдержала, дала таксисту денег и вышла из машины.

– Всю дорогу намекал, что денег ему не надо, расплату ждал сексом, тварь. Я быстро расплатилась и вышла, хотя надо было ехать до Абзаково, – цитирует Зульфию «Башкирское спутниковое телевидение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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