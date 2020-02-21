Первый замруководителя администрации главы Башкирии опроверг слухи о своей отставке
Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов прокомментировал слухи о своей отставке. Ранее в ряде СМИ со ссылкой на «силовые структуры» сообщалось, что высокопоставленный чиновник покинет свой пост, и вместе с ним из госаппарата уйдут от 12 до 15 человек.
– Я на месте. Работаю как обычно. И никаких планов на смену работы нет. Работы очень много, – опроверг данную информацию сам Ринат Баширов в беседе с журналистом «РБК-Уфа».
Напомним, Баширов занял актуальный пост в администрации главы с приходом Радия Хабирова осенью 2018 года. Чиновник также является председателем совета «Салавата Юлаева» и курирует развитие Зауралья.
ИСТОЧНИК KP.RU