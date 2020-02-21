Первый замруководителя администрации главы Башкирии опроверг слухи о своей отставке

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:28:02+03:00

Баширов заявил, что работает как обычно и никаких планов на смену деятельности у него нет

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Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Ринат Баширов прокомментировал слухи о своей отставке. Ранее в ряде СМИ со ссылкой на «силовые структуры» сообщалось, что высокопоставленный чиновник покинет свой пост, и вместе с ним из госаппарата уйдут от 12 до 15 человек.

– Я на месте. Работаю как обычно. И никаких планов на смену работы нет. Работы очень много, – опроверг данную информацию сам Ринат Баширов в беседе с журналистом «РБК-Уфа».

Напомним, Баширов занял актуальный пост в администрации главы с приходом Радия Хабирова осенью 2018 года. Чиновник также является председателем совета «Салавата Юлаева» и курирует развитие Зауралья.

ИСТОЧНИК KP.RU