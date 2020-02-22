Уфимский акушер-гинеколог с 40-летним стажем рассказал, как психосоматика влияет на возможность забеременеть

22 Февр. 2020 2020-02-22T07:14:10+03:00

Изменить размер текста: A A

На сегодняшний день каждая пятая семейная пара имеет проблемы с зачатием. Люди годами лечатся от бесплодия, тратят силы, деньги и нервы. Однако не все знают, что многие проблемы с зачатием идут из головы. В беседе с «Комсомолкой» врачи перинатального центра Уфы Владимир Иваха и Наиль Еникеев, рассказали, как относятся к понятию «психологическое бесплодие».

- Был такой случай – пара пришла с проблемой, что не могут забеременеть. Отправили мужчину сдавать спермограмму – анализы очень плохие. Пришлось их расстроить, сказать, что детей у мужчины не будет, ЭКО в те времена еще не было. И что вы думаете, через год они приходят ко мне с беременностью, и он мне показывает хорошие анализы спермограммы. Оказалось, что в то время мужчина переживал тяжелое время – были проблемы с бизнесом, финансовые проблемы. Он настолько переживал из-за этого, что у него ухудшились анализы. Когда проблемы кончились, он расслабился, тогда и его жена смогла забеременеть.Часто бывало такое, что пара не может забеременеть – отпускает ситуацию, перестает находиться в постоянном стрессе, усыновляет ребенка и через год-два к ним приходит свой, долгожданный ребенок. Это психосоматика, - говорят в один голос доктора.

ИСТОЧНИК KP.RU