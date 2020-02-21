В Уфе новорожденных котят засунули в пакет и выбросили на помойку

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:51:29+03:00

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В Уфе четырех новорожденных котят засунули в черный пакет и выбросили на помойку. Об этом сообщили в сообществе местного благотворительного фонда помощи животных «Потеряшки».

Волонтеры рассказали, что малышей на мусорке обнаружила девушка. Они находились в коробке, которую неизвестный положил в пакет. Горожанка побежала с котятами в ветеринарную клинику, но там отказались помогать. Тогда уфимка решила оставить маленьких животных в магазине неподалеку. Там они провели без малого два дня, пока их не увидел волонтер. По его словам, котята были «очень слабыми и ледяными».

В настоящий момент животные находятся на передержке. Их выхаживает и выкармливает кошка, у которой тоже была нелегкая судьба. В начале февраля ее вместе с родными котятами выбросил с балкона мужчина.

фото: "Потеряшки"

– Мама-кошка у нас просто умница. Несмотря на свою сложную судьбу, она приняла малышей с первой минуты. Заботиться о них как о родных. Но и о своих не забывает. Свои подрастают, уже скоро начнут кушать прикорм и активничать, – написали волонтеры в своем сообществе.

ИСТОЧНИК KP.RU