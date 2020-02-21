В Уфе банкротится крупный торговый центр

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:39:10+03:00

Кредиторы взыскивают с руководства сотни миллионов рублей

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Как стало известно накануне, ТК «Центральный», объявленный банкротом еще прошлым летом, оказался должником ООО «Башкирская выставочная компания». По данным РБК-Уфа, фирма взыскивает через суд с «Центрального» 708 млн рублей. Часть этой суммы – неустойка и проценты. Основной долг торгового центра перед компанией составляет 553,5 млн рублей.

Согласно материалам дела, которое рассматривается в Арбитражном суде, основным кредитором ТК «Центральный» является банк «Траст». Правда, банку пришлось это доказывать через суд.

На данный момент суд постановил отстранить конкурсного управляющего ТК «Центральный» Олега Ганеева. Кто станет новым конкурсным управляющим, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU