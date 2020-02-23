2020-02-23T06:48:07+03:00
Здоровье

Уфимские врачи рассказали о резком изменении статистики абортов

Акушеры-гинекологи перинатального центра отметили, что материнство стало осознанным
Эльвина АПАРИНА
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Выбор пожениться, стать родителем – теперь стал более осознаннымВыбор пожениться, стать родителем – теперь стал более осознаннымФото: Иван ВИСЛОВ
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Врачи с многолетним стажем Владимир Иваха и Наиль Еникеев рассказали в интервью «Комсомолке», что сегодня отношение к семье и материнство в обществе во многом поменялось. Выбор пожениться, стать родителем – теперь стал более осознанным. Со слов акушеров-гинекологов, за последние 20 лет количество абортов снизилось.

- Когда мы начинали работать, такого понятия, как подготовка к беременности даже не было. Женщины беременели, «как Бог даст». Теперь же прекрасный пол пройдет кучу обследований, заранее сдаст анализы, начнет пить витамины, правильно питаться, улучшит здоровье с помощью физкультуры, а потом уже начнет планировать. На одни роды раньше приходилось три аборта, сейчас же – на один аборт приходится трое родов. Это говорит о том, что женщины стали предохраняться и беременеть осознанно, готовясь к этому, - рассказали врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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