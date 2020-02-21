2020-02-21T12:59:00+03:00
Общество

Башкирия вложит 1,8 млрд рублей в создание всесезонного курорта

Общая стоимость кластера «Мраткино» составляет 7,7 млрд
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: mratkino.ski-rb.ruфото: mratkino.ski-rb.ru
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1,8 млрд рублей из бюджета Башкирии будет направлено на создание курортного кластера «Мраткино» в Белорецком районе. Об этом стало известно в ходе заседания «Инвестчас», которое глава республики провел вчера, 20 февраля.

Общий объем инвестиций в курорт составляет 7,7 млрд рублей: 4,7 от инвестора, 1,8 от Башкирии и 1,2 млрд от федерального центра. Деньги направят на увеличение количества горнолыжных трасс, строительство санаторного комплекса, гостиниц с залами для концертов и конференций, а также на необходимую инфраструктуру. Кроме того, планируется привлечь средства Фонда развития моногородов для модернизации туристической и социальной инфраструктуры Белорецка.

Радий Хабиров поддержал проект и отметил, что он будет одним из крупнейших для Белорецкого района за последние годы: «Важно оказать максимальное содействие в его реализации – в том числе на муниципальном уровне».

ИСТОЧНИК KP.RU

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