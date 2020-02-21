«Это позор!»: Радий Хабиров намерен «ставить вопрос о дееспособности уфимской мэрии»

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:42:12+03:00

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На прошедшем накануне в доме республики «Часе образования» глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что намерен поставить под сомнение дееспособность уфимской мэрии. Руководители региона всерьез разозлил тот факт, что застройщик постоянно оттягивает срок сдачи нового детского сада на улице Набережной.

На совещании Хабиров сказал, что если к 1 сентября власти города не примут у строителей детское учреждение, он будет «ставить вопрос о дееспособности уфимской мэрии и персональной ответственности руководителей».

– Этот застройщик возводит по всей Уфе жилые дома, а здесь у него не получается, – негодует глава. – Один садик не можете сдать – это позор!

ИСТОЧНИК KP.RU