2020-02-21T09:59:02+03:00
Общество

Управление налоговой Башкирии прокомментировало обыски в центральном офисе

Следственные мероприятия начались после служебной проверки ведомства
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: 2gis.ru © Диана Юсуповафото: 2gis.ru © Диана Юсупова
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В Управлении ФНС по Башкирии прокомментировали обыски в центральном офисе, которые вчера проводили сотрудники Следственного комитета и УФСБ. По предварительной информации, оперативные мероприятия были связаны с расследованием уголовного дело о хищении бюджетных средств.

Как пояснили в самой налоговой, обыски стали результатом собственного служебного расследования по противодействию коррупции.

– В ноябре 2019 года в УФНС России по Республике Башкортостан обратилась гражданка, которая сообщила о возможных противоправных действиях должностных лиц Управления. Управление возбудило служебное расследование, которое было завершено в кратчайшие сроки, – сообщили в ведомстве.

Итоги служебного расследования 2 декабря были направлены в правоохранительные органы. Сотрудники, допустившие противоправные действия, были отстранены от службы еще до начала следственных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Управление налоговой Башкирии прокомментировало обыски в центральном офисе
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