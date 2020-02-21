Поиски молодой уфимки с крупной суммой денег переместились в соседний регион

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:41:13+03:00

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Поиски 29-летней уфимки Айгуль Коновченко переместились в Оренбургскую область. Девушку ищут уже второй год. Она бесследно пропала 31 января 2019 года. С собой у нее были деньги за только что проданную квартиру.

Как сообщает издание «Оренбург Медиа», сотрудники следственного отдела Уфы попросили содействия у жителей Оренбургской области в розыске Айгуль. Правоохранители полагают, что девушка могла покинуть родную Башкирию.

Известно, что 31 января 2019 года женщина находилась в уфимском МФЦ на улице Минигали Губайдуллина. Там она сдавала документы для регистрации договора купли-продажи квартиры. В тот же день она получила деньги от покупателя и ушла в неизвестном направлении. По факту ее пропажи было заведено уголовное дело.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост – 160-165 см, среднее телосложение, овальное лицо европейского типа, светлые прямые волосы, прямой нос, тонкие губы, прямо подбородок.

Всех, кому известна какая-либо информация об Айгуль Коновченко, просят звонить по телефонам: 8-919-146-00-75, 8-347-282-00-47, факс 8-347-223-24-52.

ИСТОЧНИК KP.RU