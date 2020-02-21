В Башкирии нашли тело 17-летней девушки под окнами жилого дома

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:01:42+03:00

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В Стерлитамаке 10 февраля с собой покончила 17-летняя Эвелина М. (имена здесь и далее изменены – Ред.). Тело студентки одного из колледжей было найдено под окнами жилого многоэтажного дома по улице Артема. Что стало причиной такого поступка, остается загадкой.

- Помним. Любим. Скорбим. Была очень веселой, жизнерадостной, не верю, что так случилось. Земля тебе будет пухом. Ты у нас в памяти будешь всегда, - скорбит по Эвелине ее друг Иван.

Сейчас по факту обнаружения тела девушки в следственном комитете проводится доследственная проверка. Правоохранителям предстоит выяснить обстоятельства и причины трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU