В Башкирии помилуют женщину, которая ударила ножом мужа

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:40:51+03:00

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Власти Башкирии решили поддержать ходатайства двух заключенных о помиловании. Их дела рассмотрели накануне в Комиссии по вопросам помилования при главе республики.

Первое ходатайство подала жительница Башкирии, едва не зарезавшая своего супруга. Во время празднования Нового года между ними разгорелась ссора и женщина ударила мужа ножом в грудь.

По словам спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, женщина раскаивается в своем поступке, да и муж ее простил и постоянно приезжает на свидания.

- Осужденная положительно характеризуется и в исправительном учреждении. Члены комиссии выезжали, встречались с ней. Сложилось общее мнение, что ее надо поддержать, - пояснил Толкачев.

Второе дело касалось сотрудников правоохранительных органов. Мужчина подрались и позже один из участников конфликта получил условный срок. Срок истечет уже мае - раньше, чем документы о помиловании успеют оформить.

- Однако учитывая наличие малолетних детей, отсутствие претензий со стороны потерпевшего и все обстоятельства дела, решено оказать хотя бы моральную поддержку осужденному, - уточнил Толкачев.

ИСТОЧНИК KP.RU