В Башкирии уже пятые сутки разыскивают пропавшую Татьяну Стебнянскую

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:21:56+03:00

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В Башкирии уже пятые сутки разыскивают 45-летнюю жительницу Ишимбая Татьяну Стебнянскую, которая 15 февраля вышла из дома, и с тех пор о ней ничего неизвестно. Поскольку женщина никогда не пропадала раньше без предупреждения, взволнованные родственники обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

Приметы: рост 167 см, среднее телосложение, темно-каштановые волосы ниже плеч, голубые глаза.

Была одета: светло-серая шапка, темно-коричневый пуховик, синие джинсы, белые кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(987)106-06-01.

ИСТОЧНИК KP.RU