В Уфе ребенок попал в больницу с серьезными осложнениями, хотя врач заверил, что он здоров

20 Февр. 2020 2020-02-20T07:06:34+03:00

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Уфимка пожаловалась на халатность врачей в одной из детских поликлиник Орджоникидзевского района. Женщина в социальных сетях рассказала, что внук заболел, и ему выписали больничный. Через некоторое время, когда уфимка снова пришла с мальчиком на прием к врачу, медик не проверил анализы ребенка. Более того, женщина утверждает, что анализы внука и вовсе затерялись, но вместо того, чтобы выписать новое направление, врач подписала допуск в детский сад.

- И вот через 3 дня ребенка увозят в больницу, в стационар с острым пиелонефритом! Почему, наблюдая картину болезни, врач не задала себе вопросы: как часто болеет ребенок, почему это происходит. Что мешает просто внимательно и профессионально делать свою работу. Ведь это заболевание не приходит в три дня! – возмущается женщина.

В комментариях уфимке посоветовали не отпускать ситуацию, а обратиться с жалобой к главному врачу поликлиники, минздрав или сообщить в свою страховую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU