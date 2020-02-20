В Уфе компания молодых парней избила таксиста и похитила 35 «киндер-сюрпризов»

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:34:47+03:00

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Веселая ночь на 17 февраля выдалась для компании молодых уфимцев. Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», сначала четверо парней завалились в круглосуточный гипермаркет и, оттеснив охранника, похитили коробку с 35-ю шоколадными «киндер-сюрпризами». На этом хулиганы не остановились: пройдя пару остановок, они напали на 31-летнего таксиста – избили его и помяли автомобиль, а потом бросились врассыпную.

В итоге по горячим следам полицейским удалось задержать троих злоумышленников в возрасте от 28 до 25 лет – все они были сильно пьяны и не отдавали отчета своим действиям – например, зачем им понадобилось столько «киндеров» (которые, впрочем, у сладкоежек изъяли – ред.). Еще одного 19-летнего, ранее судимого за кражу парня сейчас разыскивают полицейские.

- Возбуждено несколько уголовных дел по грабежу, нанесению телесных повреждений и повреждению чужого имущества, - добавил собеседник «КП-Уфа».

ИСТОЧНИК KP.RU