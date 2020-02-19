В Башкирии охотник едва не истек кровью, случайно выстрелив в себя из ружья

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:02:37+03:00

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На днях в Янаульском районе Башкирии в скорую помощь позвонил 35-летний мужчина и сообщил, что истекает кровью, поскольку серьезно ранен. На место срочно выехали медики и обнаружили пострадавшего в поле, неподалеку от села Исанбаево.

Как оказалось, сельчанин отправился на охоту, но по неосторожности случайно выстрелил себе в плечо из охотничьего ружья. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», врачи диагностировали у мужчины оскольчатый перелом плечевой кости и проникающее огнестрельное ранение. Незадачливого охотника прооперировали, сейчас его жизни ничего не угрожает. Сейчас обстоятельства происшествия проверяют стражи порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU