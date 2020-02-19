Стало известно, обнаружен ли коронавирус у молодой уфимки, вернувшейся из Китая

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:10:41+03:00

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Сегодня, 19 февраля, пришли долгожданные результаты анализа на коронавирус, взятого у молодой уфимки, недавно вернувшейся из Китая. Напомним, что ближе к ночи 11 февраля в приемный покой больницы приехала 21-летняя девушка с ознобом и высокой температурой. И хотя все симптомы больше указывали на ОРВИ, поскольку уфимка прилетела из китайской провинции, в больнице автоматически включили режим работы по коронавирусу – организовали прием пациентов в другом конце здания, в травмпункте, саму пациентку отправили в инфекционную больницу, а все помещения тщательно продезинфицировали.

- К счастью, результаты анализа на коронавирус оказались отрицательными. Но мы все равно отработали этот случай по всем регламентам, потому что лучше перестраховаться, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» и.о. главного врача ГКБ №21 Ринат Нагаев.

ИСТОЧНИК KP.RU