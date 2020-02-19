В СК Башкирии отчитались о раскрываемости преступлений за 2019 год

19 Февр. 2020 2020-02-19T17:17:53+03:00

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Сегодня, 19 февраля, на расширенной коллегии в следственном управлении СК по Башкирии подвели итоги работы за 2019 год.

По итогам прошлого года в республике отмечается снижение преступности на 3,6% (по сравнению с 2018). Всего зарегистрировано более 55 тысяч преступлений. Раскрываемость убийств составила 94%, умышленного причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 99%, изнасилований – 98,3%, насильственных действий сексуального характера – 98,7%.

– Раскрываемость убийств в республике стабильно выше, чем в среднем по России (91,9%) и Приволжскому федеральному округу (94,0%), – сообщили на коллегии.

В ушедшем году возросло количество расследований коррупционных преступлений на 30%. Нанесенный государству ущерб от действий коррупционеров составил более 90 млн рублей (возмещено при этом только 13 млн). В ходе следствия на имущество взяточников и мошенников был наложен арест на сумму более 52,5 млн рублей.

Положительные тенденции в следственных органах республики наблюдаются в раскрытии преступлений прошлых лет. Ими занимается специализированное отделение, созданное в августе прошлого года. Оно раскрыло семь особо тяжких преступлений. В общей сложности следователи управления закрыли 178 «старых» дел и привлекли по ним к ответственности лица, виновные в 11 убийствах, 10 фактах умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и семи изнасилованиях.

ИСТОЧНИК KP.RU