Парламент Башкирии «изучит ситуацию» с начислениями платы за «коммуналку»

20 Февр. 2020 2020-02-20T06:49:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В парламенте Башкирии создана рабочая группа «по изучению ситуации», сложившейся в сфере ЖКХ. Речь, в частности, идет о завышении счетов за «коммуналку». Законодательный орган отреагировал на многочисленные жалобы жителей республики.

– В конце прошлого, начале текущего года в адрес депутатов поступали многочисленные обращения избирателей с жалобами на неправильные начисления в квитанциях по оплате энергоресурсов. Больше всего жалоб было на нарушения при начислении платы за теплоснабжение, – прокомментировал спикер Курултая Константин Толкачев.

Он отметил, что «проблема возникла не вчера» и носит постоянный характер: «то затухает, то разгорается с новой силой». Рабочая группа, по словам Толкачева, будет следить за ситуацией и «работать на предупреждение», «чтобы люди не получали квитанции, где плата за отопление, воду, газ или электричество необоснованно завышена в два-три раза».

Рабочую группу будет курировать Николай Хорошилов. Он возглавляет Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию. В состав коллегии также войдут представители Госкомитета по тарифам, Министерства ЖКХ, администрации Уфы, общественной палаты и ресурсоснабжающих организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU