2020-02-19T15:25:45+03:00
Происшествия

«Снял штаны, обнажив детородный орган»: московский адвокат рассказал новые подробности в деле об убийстве педофила из Уфы

По словам Шота Горгадзе, «таких мужчин надо награждать, а не судить»
Яна БАЗЕКИНА
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Сегодня, 19 февраля, в Уфу прилетел адвокат Валерия Меладзе и Владимира Соловьева, чтобы встретиться со своим подзащитным – 33-летним уфимцем, обвиняемым в убийстве педофила. О своем знакомстве с Владимиром Санкиным Шота Горгадзе рассказал в социальных сетях.

- Уже с первых минут общения мне стало ясно, что таких мужчин нужно награждать, а не судить, - заявил знаменитый адвокат. – Я вам расскажу: <…> педофил уже снял штаны, обнажив свой детородный орган. Детям сначала он предлагал снять трусы за деньги, а потом начал угрожать топором. Санкин герой! И я буду вести его защиту до конца! До победного конца.

Также Шота Горгадзе выразил благодарность генеральному директору одного из российских сельскохозяйственных предприятий, который, проникнувшись жуткой историей, решил оплатить Санкину услуги адвоката – лишь бы добиться справедливости в расследовании уголовного дела.

Напомним, что эта нашумевшая история произошла поздно вечером 30 января, когда Владимир Санкин возвращался домой. К нему подбежал подросток и попросил о помощи – якобы его друга удерживает в квартире незнакомый мужчина, угрожает топором и требует раздеться. Уфимец вытащил обидчика на улицу и избил его штакетником, от чего тот скончался к карете скорой помощи. В отношении Санкина возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности», и сейчас он находится под домашним арестом. Жители Башкирии разделились на два лагеря: одни подписывают петицию с требованием освободить «народного героя», другие требуют наказать по всей строгости за самосуд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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