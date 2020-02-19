2020-02-19T14:55:25+03:00
Происшествия

В центре Уфы трамвай сошел с рельсов

Он встал поперек путей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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На улице Большой Гражданской в Уфе трамвай сошел с рельсов и встал поперек путей. Аварийный электротранспорт перегородил линии в обе стороны. Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. Как именно произошел инцидент, неизвестно, – пользователи полагают, что все дело в плохой уборке снега.

– Пути надо поддерживать в нормальном состоянии, – возмутился уфимец. – И снег иногда надо чистить.

В комментариях к посту в Instagram житель Уфы отметил главного Госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова. Начальника дорожной полиции попросили принять меры и «выписать штраф за неудовлетворительную работу организации», отвечающей за чистку путей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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