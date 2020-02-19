«Вручную пришлось откапывать»: в Башкирии семья с тремя детьми оказалась погребенной под снегом

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:37:09+03:00

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В Башкирии спасли погребенную под снегом многодетную семью из Казахстана. Гости республики находились в легковушке, которая застряла на снежном перемете. Об инциденте рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Все произошло вчера, 18 февраля, поздним вечером в Абзелиловском районе. На помощь бедствующим выезжали спасатели аварийной службы города Сибая. По приезде сотрудники экстренного ведомства обнаружили сугроб, в котором мигающие фары из-под снега выдавали машину. В салоне находились мужчина, две женщины и трое детей в возрасте восьми, семи и трех лет. Выяснилось, что все вместе они выехали из казахстанского города Уральска на горнолыжный курорт озера Банное на отдых. Вблизи деревни Альмухаметово машина застряла на снежном перемете.

– К моменту приезда спасателей машина почти по самую крышу была погребена под снегом. Спасателям буквально вручную пришлось откапывать людей, оказавшихся заблокированными. После чего пострадавших на снегоходе доставили и разместили в спасательном отряде города Сибай, – сообщили в Госкомитете по ЧС.

Никто из участников происшествия не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Спасатели отмечают, что людям очень повезло: «при сильном заносе снегом машины и включенном двигателе выхлопной газ начинает идти в салон и возникает высокая возможность отравления с последующим летальным исходом».

Сейчас решается вопрос по эвакуации злополучной машины из снежного заноса. После этого туристы смогут продолжить свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU