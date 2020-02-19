2020-02-19T13:37:09+03:00
Происшествия

«Вручную пришлось откапывать»: в Башкирии семья с тремя детьми оказалась погребенной под снегом

Они едва не погибли, находясь в салоне легковушки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГК по ЧС РБфото: ГК по ЧС РБ
Изменить размер текста:

В Башкирии спасли погребенную под снегом многодетную семью из Казахстана. Гости республики находились в легковушке, которая застряла на снежном перемете. Об инциденте рассказали в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Все произошло вчера, 18 февраля, поздним вечером в Абзелиловском районе. На помощь бедствующим выезжали спасатели аварийной службы города Сибая. По приезде сотрудники экстренного ведомства обнаружили сугроб, в котором мигающие фары из-под снега выдавали машину. В салоне находились мужчина, две женщины и трое детей в возрасте восьми, семи и трех лет. Выяснилось, что все вместе они выехали из казахстанского города Уральска на горнолыжный курорт озера Банное на отдых. Вблизи деревни Альмухаметово машина застряла на снежном перемете.

– К моменту приезда спасателей машина почти по самую крышу была погребена под снегом. Спасателям буквально вручную пришлось откапывать людей, оказавшихся заблокированными. После чего пострадавших на снегоходе доставили и разместили в спасательном отряде города Сибай, – сообщили в Госкомитете по ЧС.

Никто из участников происшествия не пострадал и в медицинской помощи не нуждался. Спасатели отмечают, что людям очень повезло: «при сильном заносе снегом машины и включенном двигателе выхлопной газ начинает идти в салон и возникает высокая возможность отравления с последующим летальным исходом».

Сейчас решается вопрос по эвакуации злополучной машины из снежного заноса. После этого туристы смогут продолжить свой путь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Уфы за сутки разгромили две умные остановки
«Снял штаны, обнажив детородный орган»: московский адвокат рассказал новые подробности в деле об убийстве педофила из Уфы
В центре Уфы трамвай сошел с рельсов
Глава СК Башкирии объяснил, почему дело о пропаже семьи Мазовых является исключительным
«Вручную пришлось откапывать»: в Башкирии семья с тремя детьми оказалась погребенной под снегом
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
Банк УРАЛСИБ подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS
Самый сильный человек России переезжает на постоянку в Уфу
СК возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Башкирского речного пароходства»
Стало известно, что делали Ксения Собчак и Алсу в башкирской деревне
«Ушел в неизвестном направлении»: в Башкирии без вести пропал 23-летний парень
Ипотека без первоначального взноса – уникальное предложение от ПСБ для клиентов ГК «Первый Трест»