2020-02-19T12:09:35+03:00
Общество

Стало известно, что делали Ксения Собчак и Алсу в башкирской деревне

Звезды посетили Илишевский район еще в прошлом году, однако о причине их визита стало известно только сегодня
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот с программы "Осторожно, Собчак"фото: скриншот с программы "Осторожно, Собчак"
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В начале декабря прошлого года телеведущая Ксения Собчак и уроженка Башкирии певица Алсу посетили деревню Уяндыково (Илишевский район). Цель визита до сегодняшнего дня была неизвестна – изначально полагалось, что Алсу Абрамова решила заехать в родную деревню отца Ралифа Сафина, и в качестве спутницы взяла с собой Собчак. Сегодня выяснилось, что Уяндыково стало локацией для «первого откровенного интервью», которое певица дала телеведущей в рамках проекта "Осторожно, Собчак!".

– Уяндыково – это наше семейное гнездо, наше сердце, – поделилась Алсу в беседе с Ксенией. – Потому что это родная земля. Моя мама, несмотря на то, что сама из Татарстана, она очень любит проводить время в этой деревне. Занимается садом: копает, выращивает что-то, у нее свой огород.

В Илишевском районе Собчак с Алсу встретили кураисты и целый танцевальный ансамбль. «Честно, меня так не встречали, – призналась певица. После этого она провела для своей спутницы целую экскурсию по деревне: показала улицу, на которой жили ее бабушка и дедушка, и фамильное дерево. Кроме того, звезды покатались на башкирских лошадях.

Алсу и Собчак побывали в башкирской деревне // 19.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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