«Ушел в неизвестном направлении»: в Башкирии без вести пропал 23-летний парень

19 Февр. 2020 2020-02-19T11:12:24+03:00

Ильнур Муллагалеев не дает о себе знать с 1 февраля

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В городе Стерлитамаке уже двадцатый день разыскивают без вести пропавшего Ильнура Муллагалеева. Согласно ориентировке поисково-спасательной организации «Отклик», 23-летний парень вышел из дома в неизвестном направлении 1 февраля – с тех пор он не дает о себе знать.

Приметы: рост – 182 см, среднее телосложение, короткие темно-русые волосы, карие глаза. В день пропажи Ильнур был одет в серую шапку, темно-серую куртку до пояса, синие джинсы и черные ботинки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят позвонить по телефонам 8-987-10-60-601 или 02. Волонтеры «Отклика» добавили, что нуждаются в помощи добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU