2020-02-19T11:10:26+03:00
Недвижимость

Ипотека без первоначального взноса – уникальное предложение от ПСБ для клиентов ГК «Первый Трест»

Обычно первоначальный взнос по ипотеке составляет 10-30 % стоимости квартиры. Но, что делать, если накопить на первоначальный взнос не получается? Взять кредит под гигантские проценты?
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Или искать другие сомнительные варианты? Всё просто! Теперь вы можете купить квартиру в любом жилом комплексе ГК «Первый Трест», даже не имея накоплений, - сообщает bashinform.ru.

Только для покупателей ГК «Первый Трест» наш партнёр - ПСБ - запустил уникальную программу ипотечного кредитования без первоначального взноса.

«Сталкиваясь с тем, что многие хотят купить недвижимость, не имея первоначального взноса, но при этом имеют стабильный доход и возможность оплачивать ежемесячные платежи, мы запустили новую ипотечную программу «Ипотека без первоначального взноса». «Первый Трест», один из ключевых партнёров ПСБ в республике Башкортостан, первым вошел в эту программу. Благодаря партнерской программе банка и ГК "Первый Трест" теперь можно взять ипотеку на квартиру в одном из строящихся ЖК без первоначального взноса», - говорит Лира Ахметова, руководитель центра ипотечного кредитования Операционного офиса «Уфимский» ПСБ.

А это значит, что вам не нужно долго копить, чтобы начать самостоятельную жизнь или расширить жилплощадь узнав о пополнении в семье. Вы просто можете прийти к нам в офис, и наш ипотечный брокер проконсультирует по вопросам оформления ипотеки без первоначального взноса, а также поможет получить кредит и купить понравившуюся вам квартиру.

«Новая программа будет интересна как клиентам, которые не имеют первоначального взноса, так и тем, кто имеет накопления, — рассказывает руководитель ипотечного отдела ГК «Первый Трест» Игорь Моргачёв. — Первые смогут купить квартиру, не откладывая этот вопрос на неопределённый срок, а те, у кого есть сбережения, смогут использовать накопленные средства для других целей, например, для ремонта в новой квартире».

Также этот вариант отлично подойдёт тем, кто ожидает поступления денег в ближайшее время, но не хочет откладывать покупку квартиры, ведь есть риск, что её купит кто-то другой. Например, вы воспользовались услугой Trade-in и для покупки новой квартиры хотите использовать деньги от продажи старой. Но бывает так, чтобы выгодно продать квартиру в старом жилом фонде, необходимо подождать, а новую квартиру упускать никак не хочется. В этом случае ипотека без первоначального взноса - ваш идеальный вариант.

Дополнительную информацию об условиях кредитования, жилых комплексах, наличии квартир в продаже и их стоимости вы можете узнать у наших специалистов по тел.: 8 (347) 222-0-111. И в офисах продаж по адресам: г. Уфа, ул. Энтузиастов, 20/1, ул. Коммунистическая 78, ул. Коммунистическая, 107, ТЦ «Мега».

Если вам нужно продать свою старую квартиру, ГК «Первый Трест» предоставляет эту услугу бесплатно по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68.

На правах рекламы.

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