В Уфе сошедший с крыш снег повредил пять автомобилей

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:12:07+03:00

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В Уфе из-за резкого потепления за ночь и утро 19 февраля сошедший с крыш домов и балконных козырьков снег повредил пять автомобилей. Среди людей пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты.

В аварийном ведомстве отметили, что наряду с тем количеством осадков, которые выпали за минувшие сутки, возможен сход снега в течение всего дня. Уфимцев просят соблюдать меры предосторожности: не проходить вблизи зданий и не парковать возле них машины. Опасность также представляют ненадежные конструкции и деревья.

– Прежде чем на свой страх и риск припарковать там свое авто, убедитесь, что на доме нет табличек: «Осторожно, сход снега!», а края кровли очищены от наледи и снежных масс, – отметили в УГЗ.

При обнаружении на крыше висящей сосульки или снежной глыбы, представляющей угрозу безопасности людей, необходимо позвонить в управляющую компанию или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU