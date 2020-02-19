Задержаны молодые воровки, которые обкрадывали квартиры в Уфе под видом маминых подруг

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:14:02+03:00

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Молодых девушек, обчистивших несколько квартир в Уфе, задержали в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба МВД Башкирии.

Напомним, серия краж в столице произошла в конце января текущего года. Злоумышленницы поджидали детей у подъездов, представлялись знакомыми родителей и таким образом проникали в квартиры. Пока одна из подруг отвлекала детей разговорами, вторая похищала деньги и ювелирные украшения. В Уфе воровки успели совершить три таких налета. Общая сумма похищенного составляет более полумиллиона рублей.

Как оказалось, задержанные девушки 23 и 24 лет оказались «гастролершами» – от их действий пострадали не только уфимцы, но и жители других регионов. Сами преступницы родом из Новосибирска.

– Похищенные ювелирные украшения девушки продавали случайным прохожим, а вырученные деньги тратили на личные нужды, – рассказали в МВД РБ.

Сейчас задержанные находятся под стражей. В отношении них возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята.

ИСТОЧНИК KP.RU