2020-02-19T09:47:13+03:00
Общество

Врачи объяснили, почему отпустили уфимца со смертельно-опасным заболеванием домой

У мужчины была выраженная неврологическая симптоматика из-за перенесенной ранее операции
Яна БАЗЕКИНА
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На днях в СМИ появилась информация, что в приемном покое ГКБ №21 врачи не смогли распознать у 36-летнего пациента смертельно-опасное и коварное заболевание – ботулизм.

Родители уфимца Дмитрия С. рассказали, что якобы три дня их сына лечили от панических атак, а потом отправили домой, поскольку не нашли показаний для госпитализации. В результате у мужчины развилась острая дыхательная недостаточность, его на скорой отвезли в другую больницу, где поставили диагноз и ввели в медикаментозную кому. Сейчас парень находится в тяжелом состоянии, а родители возмущены действиями медиков.

А вот врачи ГКБ №21 подтвердили, что вся необходимая помощь пациенту была оказана, вот только распознать ботулизм в данном конкретном случае было весьма проблематично.

- На самом деле ситуация здесь не столь однозначная, как может показаться на первый взгляд, - объясняет и.о. главного врача Ринат Нагаев в беседе с «КП-Уфа». – Вся проблема в том, что у пациента изначально была выражена неврологическая симптоматика в результате перенесенного ранее заболевания. Мы оказали необходимую помощь: взяли все необходимые анализы, пациента осмотрел заведующий отделением неврологии. Мы ввели ему необходимые препараты, после чего пациент сразу почувствовал облегчение и вместе с родителями самостоятельно отправился домой. Только через несколько дней мы узнали о том, что он с ухудшением здоровья попал в другую больницу, где у него и диагностировали ботулизм – и то, подчеркну, не сразу. В любом случае, по данному факту у нас сейчас проводится служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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