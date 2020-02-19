2020-02-19T09:15:37+03:00
Общество

В Минздраве рассказали, какие заболевания у жителей Башкирии выявляют чаще всего

В прошлом году диспансеризацию в республике прошли 765 тысяч человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Диспансеризацию в 2019 году прошли 765 тысяч жителей БашкирииДиспансеризацию в 2019 году прошли 765 тысяч жителей БашкирииФото: Евгения ГУСЕВА
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В Минздраве Башкирии подвели итоги диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году. 82 медицинских учреждений приняли в общей сложности 765 тысяч человек, из них 22 тысячи – инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Во время диспансеризации впервые были выявлены 78,5 тысячи случаев заболеваний. На первом месте – болезни системы кровообращения (21,5 тысячи случаев), на втором – болезни эндокринной системы (15,2 тысячи), а на третьем – болезни нервной системы (6,8 тысячи).

Среди социально значимых заболеваний был выявлен туберкулез (18 случаев), злокачественные опухоли (593), диабет (1 496), ишемия (1 757).

ИСТОЧНИК KP.RU

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