В Башкирии вынесли приговор женщине, систематически избивавшей своего сына

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:48:11+03:00

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В Благовещенском районе Башкирии осудили женщину за жестокое обращение со своим 13-летним ребенком. Она избивала его поленом, сапогом и кулаками.

В суде было установлено, что нерадивая мать часто выпивала и била сына за любую провинность. Например, в декабре 2018 года ребенок получил удар поленом, потому что не выключил телевизор по просьбе мамы. Четыре месяца спустя женщина нанесла ему множественные удары сапогом из-за проблем в школе. В июне 2019 года мальчик попытался забрать свой мобильник из рук матери, за что она несколько раз ударила его кулаком по голове, что привело к сотрясению головного мозга.

Подсудимая свою вину полностью признала. Ее приговорили к 320 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU